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İsrailli muhalefet lideri Golan, Batı Şeria'da diplomatlara saldırıya tepki gösterdi

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Batı Şeria'da Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına maskeli İsrailliler saldırdı. Muhalefet lideri Yair Golan saldırıyı 'hepimizi bir terör denizinde boğuyor' sözleriyle tepki gösterdi; Dışişleri Bakanı Gideon Saar soruşturma başlattıklarını bildirdi.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatları hedef alan saldırısına "Netanyahu-Smotrich koalisyonu hepimizi bir terör denizinde boğuyor." ifadesiyle tepki gösterdi.

Demokratlar lideri Golan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Yahudi terörüne" karşı demir yumrukla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Golan, "Netanyahu-Smotrich koalisyonu hepimizi bir terör denizinde boğuyor." ifadelerini kullandı.

Golan, işgal altındaki Batı Şeria'da "Yahudi terörünün" giderek arttığının altını çizerek "tehlikeli Yahudi terör unsurlarına karşı yeniden idari tutuklama uygulamasına dönülmesi, kaçak yerleşimlerin tahliye edilmesi ve saldırganların adalet önüne çıkarılması" çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan Avrupalı diplomatların Taybe beldesini ziyaretlerini İsrail ordusu ile koordine etmesi gerektiğini savundu.

Bakan Saar, sosyal medya platformundaki hesabından, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Avrupalı diplomatların araçlarına saldırmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Saar, "Olayın ciddiyetine gölge düşürmemekle birlikte, ziyaretin önceden İsrail ordusu ile koordine edilmemiş olması üzüntü vericidir." ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını belirten Saar, ilgili ülkelerle temas halinde olduklarını aktardı.

Avrupalı diplomatların araçlarına saldırı

Filistin topraklarını gasbeden maskeli bir grup İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'nın Taybe beldesinde zeytin hasadına giden Fransız, Belçikalı ve Polonyalı diplomatların araçlarına saldırmıştı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırganların diplomatları taşıyan araçların önünü kestiği belirtilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de Belçikalı bir diplomatı taşıyan aracın camlarının kırıldığı görülmüştü.

Saldırıya uğrayan araçlarda Fransa ve Belçika konsoloslarının da bulunduğu belirtilmişti.

Ramallah'ın kuzeydoğusunda yer alan ve nüfusunun çoğunluğunu Filistinli Hristiyanların oluşturduğu Taybe beldesi, bölgede bu özelliğe sahip tek yerleşim olarak biliniyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı yapan Filistinliler ile bölgedeki gazetecileri sık sık hedef alıyor.

İsrailliler, dün Batı Şeria'daki Ebu Falah köyünde zeytin hasadını takip eden The Washington Post gazetesinin foto muhabiri Heidi Levine'i darbederek yaralamıştı.

Kaynak: AA
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