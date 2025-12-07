İsrailli vekilden uluslararası topluma "işkence gören Mervan Bergusi" için çağrı Açıklaması

Gazze'deki soykırımına karşı çıkan İsrailli Milletvekili Ofer Cassif, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin hapishanede "işkence ve kötü muameleye" maruz bırakılmasına tepki göstererek, uluslararası kamuoyuna yardım çağrısında bulundu.

Milletvekili Cassif, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Bergusi'nin yakın akrabalarından biriyle telefonda görüştüğünü belirtti.

Ailenin, serbest kalmış Filistinli mahkum olarak tanıtan bir kişiden telefon aldığını ve söz konusu kişinin Bergusi'nin işkencede "dişlerinin söküldüğü, kulağının kesildiği, kaburgaları ve parmaklarının kırıldığını" söylediğini aktaran Cassif, "Mervan el-Bergusi, hapiste sürekli işkence ve kötü muameleye maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

Ailesinin Filistinli liderin sağlık durumuna ilişkin avukatından haber beklediğini dile getiren Cassif, işkence haberlerinin doğru çıkmamasını, bunun yalnızca İsrail'in "şeytani yıldırma taktiklerinden" biri olmasını umduğunu söyledi.

İsrailli vekil Cassif, ayrıca yayımladığı video mesajla uluslararası toplumdan Bergusi'nin serbest bırakılması için yardım çağrısında bulundu.

Bergusi'nin hayatından endişe ettiğini vurgulayan Cassif, "Lütfen Bergusi'nin maruz kaldığı işkencenin durdurulması için yapılabilecek her şeyi yapın. Mervan serbest bırakılmalı. Her şeyden önce kendi hayatı için. İkincisi, hepimizin bildiği gibi o bir lider. Bölgedeki tüm Filistin halkını iyi bir geleceğe taşıyabilir. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun." ifadelerini kullandı.

Bergusi'nin ağır işkenceye maruz kaldığı duyurulmuştu

Bergusi'nin oğlu Kassam da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, serbest bırakılan bir Filistinlinin kendisine aktardığına göre, "Mervan el-Bergusi'nin İsrail hapishanesinde ağır işkenceye maruz kaldığını" duyurmuştu.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada ise "Bergusi'ye yönelik saldırıların artması işgalci İsrail hükümetinin tutukluluk altında ondan kurtulma yönündeki tehlikeli niyetini yansıtmaktadır. Suç teşkil eden bu durum uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verilmişti.

Filistin yönetiminden yapılan açıklamada da Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin sürmesinin "tam bir savaş suçu teşkil ettiğinin altı çizilerek uluslararası toplumdan İsrail'in ihlallerine son verilmesi, hapishanedeki Filistinliler için uluslararası koruma sağlanması ve uluslararası hukuka göre haklarını kullanabilmeleri için acil harekete geçilmesi çağrısı yapılmıştı.

Bergusi'nin siyasi mücadelesi ve tutuklanması

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Kober köyünde 6 Haziran 1958'de dünyaya gelen Bergusi, 15 yaşında Fetih Hareketine katıldı.

Bergusi, 1976'da 18 yaşındayken İsrail tarafından tutuklanarak bir süre hapiste kalırken bu süre zarfında İbranice öğrendi.

Üniversite yıllarında birçok kez gözaltına alınan Bergusi, 1985'te "idari tutuklu" olarak yeniden özgürlüğünden mahrum kalırken sonrasında ev hapsine alındı.

Filistin'de 1987 yılında ortaya çıkan Birinci İntifada'nın önde gelen isimleri arasında yer alan Bergusi, İsrail tarafından Ürdün'e sürgün edildi ve orada 7 yıl kaldı. Bergusi, İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında 1994'te Batı Şeria'ya geri döndü.

Bergusi, 1996'da Ramallah ve El-Bire bölgesinden Fetih Hareketi adına Filistin Yasama Konseyi'ne seçildi. Bergusi, Fetih Hareketi içerisinde hızla yükselerek Hareketin Genel Sekreteri oldu.

Ramallah'taki evinde 15 Nisan 2002'de İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Bergusi, İsrail mahkemesi tarafından "öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 18 Şubat 2024'te Bergusi'yi Ofer Askeri Hapishanesi'nden Ramon Cezaevi'ne naklederek tecrit hapsine aldırmıştı. Buna gerekçe olarak, Batı Şeria'da planlanan bir ayaklanma hakkında istihbarat ele geçirildiği öne sürülürken, bu kararla Filistinlilerin Bergusi'nin hayatına yönelik endişeleri arttı.