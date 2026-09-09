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İsrailli aşırı sağcı bakanın seçim ekibinde katil, terör suçluları ve şaibeli isimler bulunuyor

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler için çalışan seçim ekibinde bir Filistinliyi öldürmekten hüküm giymiş sabıkalı bir avukat, terör suçluları, görevi kötüye kullanmakla suçlanan polisler ve üst düzey bürokratların yanı...

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler için çalışan seçim ekibinde bir Filistinliyi öldürmekten hüküm giymiş sabıkalı bir avukat, terör suçluları, görevi kötüye kullanmakla suçlanan polisler ve üst düzey bürokratların yanı sıra pek çok şaibeli isim yer alıyor.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nin Lod kentindeki seçim kampanya merkezinde, 1992'de bir Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan hüküm giyen avukat Zeev Wolf'un yanı sıra çok sayıda şaibeli isim görev yapıyor.

Geçmişte "teröre teşvik" suçundan hüküm giyen ve ABD tarafından yaptırım listesine alınan aşırı sağcı Lehava örgütünün lideri Benzi Gopstein de seçim ekibinde aktif şekilde rol alıyor.

Kampanya ekibinde ayrıca görevleri sırasında dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlamalarıyla karşı karşıya kalan polisler ile üst düzey bürokratlar da yer alıyor.

Parlamentoda 6 sandalyesi bulunan Yahudi Gücü Partisi'nin anketlere göre vekil sayısını artırması bekleniyor.

Parti, seçim kampanyasında Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanması, Filistinli mahkumların cezaevi şartlarının ağırlaştırılması ve bireysel silahlanmanın yaygınlaştırılması gibi vaatleri öne çıkarıyor.

Ben-Gvir'in ırkçı sicili

Hakkında 53 iddianame hazırlanan ve 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giyen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı ve sabıkalı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da ve İsrail genelinde sivillerin silahlandırılması konusunda yürüttüğü politikalarla öne çıkıyor

Geçmişinde "ırkçılığa tahrikten" hüküm giymesine rağmen İsrail'in kolluk kuvvetlerinden sorumlu Bakanı Itamar Ben-Gvir, göreve başladığından bu yana İsraillilere silah taşıma çağrısı yapıyor ve onlar için prosedürleri kolaylaştırıyor.

El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde 1994'te ibadet eden Müslümanlara ateş açarak toplu katliam yapan Kah üyesi Baruch Goldstein'a destek veren Ben-Gvir, aynı yıl Kah örgütünün Gençlik Koordinatörü iken katıldığı bir programda Kah terör örgütünün sloganı olan "Araplar Arap ülkelerine, Yahudiler Siyon'a." ifadesini kullanmıştı.

Ben-Gvir, evinin salonuna Goldstein'ın fotoğrafını asarak ondan "kahraman" olarak söz etmişti.

Aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, seçim kampanyası kapsamında 3 Eylül 2026'da, 1 milyon 860 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'nden 7 yıl içinde zorla yerinden edilmesini öngören bir "etnik temizlik" planını duyurmuştu.

Ben-Gvir ayrıca, 16 Ağustos 2026'da da "Gazze'ye her gece 30-40 Filistinlinin öldürülmesi" gerektiğini belirterek, "Sadece sizi tehlikeye atanlar değil. Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, La Montagne gazetesine verdiği röportajda, Ben-Gvir'in söz konusu ifadelerini "insanlık dışı ve kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerin "güvenliğini "sağlamak amacıyla etrafına timsahlarla dolu hendekler kazılacağı vaadiyle övünen Yahudi Gücü Partisi liderinin, bu hamlenin seçim kampanyasına zarar vermesinden endişe ederek ekibine bu planı öne çıkarmama talimatı verdiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA
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