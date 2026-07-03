İsrail Toplumunun Gazze Soykırımına Sessizliği

Filistinlilerin topraklarından sürüldüğü gerçeğinden Siyonizm'in kökenlerine kadar uzanan bir dizi tarihi hakikatle yüzleşmek istemeyen İsrail toplumu, Gazze Şeridi'nde 1000 gündür devam eden soykırıma büyük ölçüde sessiz kaldı.

Hamas'ın Ekim 2023'te esir aldığı İsraillilerin aileleri, yakınlarının kurduğu, "Esirler ve Kayıp Aileleri Platformu" daha sonraları "Esirler Meydanı" olarak anılacak Tel Aviv Sanat Müzesi Meydanı'nda hükümete esirlerin geri getirilmesini öncelemesi çağrısıyla küçük çaplı gösteriler düzenlemeye başladı.

İsrailli esirler için Tel Aviv'de binlerce kişinin katılımıyla ilk kez 11 Kasım 2023'te gerçekleşen kitlesel gösteriler, son İsrailli esirin cenazesinin teslim edildiği 27 Ocak 2026 tarihine kadar 2 yıl 3 ay boyunca sürdü.

İsrailli esirlerin serbest kalması için bir anlaşma talebini yineleyen protestoların gölgesinde İsrail ordusu, sağlanan 3 ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivil ayrımı gözetmeksizin şiddetli saldırılarını sürdürdü.

Gazze Şeridi'nde çoğu kadın ve çocuk 73 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olan soykırımın boyutu İsrail askeri sansürüne rağmen sosyal medyaya ve zaman zaman ülke basınına yansıdı.

Ancak meydanları dolduran İsrailliler, Tel Aviv'den yalnızca bir buçuk saat uzaklıkta gerçekleşen soykırıma büyük ölçüde sessiz kaldı ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma talebini dillendirmenin ötesine geçmedi.

Filistinlilere yönelik sistematik ayrımcılıkla mücadele için kurulan ve iki devletli çözümü savunan sivil toplum kuruluşu Zazim Direktörü Raluca Ganea, İsrail'in işgal politikalarına karşı çıkan aktivist Ofer Neiman ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı paylaşımları nedeniyle bir süre görevden alınan İsrailli Tarih öğretmeni Meir Baruchin, İsrail toplumunun Gazze'deki soykırıma sessizliğini AA muhabirine değerlendirdi.

"Batı'nın suç ortağı olduğu açık bir soykırım"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 1000 gündür sürdürdüğü saldırıların "Batı'nın suç ortaklığında yürütülen açık bir soykırım" olduğunun altını çizen İsrailli aktivist Ofer Neiman, "Bu konuda çok net bir fikir birliği var. İnsan hakları örgütleri (İsrail'deki örgütler dahil), Holokost uzmanları ve tarihçiler bu fikirde." dedi.

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımla daha güvenli bir yere dönüşmediğini vurgulayan Neiman, "Son 1000 günde yaptıklarından sonra, İsrail'in artık sürdürülemez olduğu net bir şekilde görülmelidir." dedi.

"Gazze soykırımı, İsraillilerin açmaya korktuğu Pandora'nın Kutusu"

İsrail toplumunun genel olarak kendisine itiraf ettiğinden daha fazlasını ancak yine de bilmesi gerekenden çok daha azını bildiğini söyleyen Neiman, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırımın siyaseten merkezde duranlar, hatta liberal kesim tarafından dahi, büyük ölçüde desteklendiğini dile getirdi.

Mevcut koalisyon hükümetinin parçası aşırı sağcıların soykırımdan "memnun olduğunu", siyasi olarak merkezdeki İsraillilerin Gazze hakkında hiçbir şey duymak istemediğini söyleyen Neiman, "Umursamıyorlar, bilmek istemiyorlar ve bu sorunun bir şekilde kendi kendine yok olabileceğini düşünüyorlar." dedi.

İsrail toplumunun, Gazze'de 1000'inci gününe giren soykırıma genel tavrına ilişkin Neiman sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsraillilerin içten içe Filistinlilere çok yanlış bir şey yaptıklarının farkında olduğunu düşünüyorum. Fakat şunun da farkındalar; eğer bu konuyu konuşmaya başlarsanız, yüzleşmeniz gereken sorunlar çığ gibi büyüyecek; ucu dönüp dolaşıp 1948'e, Nekbe'ye (Büyük Felaket) ve Siyonizm'in kökenlerine kadar dayanacaktır. Dolayısıyla bu, ortalama bir Siyonist Yahudi İsraillinin açmak istemediği Pandora'nın Kutusu."

"İsrail'deki çoğu Yahudi, Filistinlileri insan olarak görmüyor"

Meir Baruchin, Tel Aviv'den yalnızca yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta gerçekleşen soykırıma sessizliğe ilişkin, "Ülkemdeki Yahudilerin çoğu bunu bilmiyor ya da bilmek istemiyor ya da açıkçası umursamıyorlar. Rutin hayatlarına devam ediyorlar. Sabah kalkıyorlar, işe gidiyorlar, kafede oturuyorlar, sahile gidiyorlar ve gerçekten umursamıyorlar." dedi.

Toplumdaki sessizliğin sebeplerine ilişkin İsrail sisteminin Filistinlileri "insan dışı varlıklar" olarak gösterme politikasına işaret eden Baruchin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'deki çoğu Yahudi Filistinlileri insan olarak görmüyor. Bu yüzden soykırımı meşrulaştırmak onlar için çok kolay oluyor. İsrail'deki çoğu Yahudi için, Filistinlilerin insan olmadıkları gerekçesiyle temel haklara sahip olmaması gerektiğini kabul etmek çok kolay."

Bu süreçte ana akım İsrail basını, eğitim sistemi ve siyasetin rolüne vurgu yapan Baruchin, "Filistinlileri insan dışılaştırmak uzun bir süreçtir. Bu eğitim sisteminde var, ana akım medyada, siyasette, kültürde, her yerde var. Bundan kaçamazsın, etrafını sarar." dedi.

"İsrail hükümetinin sorumlu olduğu şiddet sarmalı"

Filistinlilere yönelik sistematik ayrımcılıkla mücadeleyi ve iki devletli çözümü savunan sivil toplum kuruluşu Zazim Direktörü Raluca Ganea, İsrail toplumunda Gazze Şeridi'ndeki durum hakkında konuşmanın çok zor olduğunu, kamuoyunun büyük kısmının bunu duymaya açık olmadığını vurguladı.

Ganea, "Bu, hepsinin Filistinlilerden nefret ettiği veya yaşananlardan çok mutlu olduğu anlamına gelmiyor; ancak korku, karşı tarafı canavarlaştırmaya dönüştü ve bunu değiştirmek büyük bir çaba gerektirecek." ifadelerini kullandı.

İsraillilerin toplum olarak bir geleceğe sahip olmasının ancak Gazze'de yaşananlarla yüzleşmekle mümkün olabileceğine işaret eden Ganea, "İsrail hükümetinin sorumlu olduğu ve hiç kimseye faydası olmayan bu sonsuz şiddet sarmalının içinde sıkışıp kaldıklarını" söyledi.

Gazze Şeridi'nde yaşananların "ne Gazze, ne devlet destekli yerleşimcilerin sistematik şiddeti ve etnik temizliği altında acı çeken Batı Şeria halkına, ne geceleri hala uyuyamayan ve travmadaki İsrail'in güneyindeki halka" bir fayda sağlamadığını söyleyen Ganea, Gazze'de sağlanan ateşkeslere rağmen saldırıların Netanyahu'nun kendi siyasi motivasyonu nedeniyle sürdüğünü belirtti.

Netanyahu ve mevcut hükümetin misyonunun Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek olduğunu vurgulayan Ganea, Netanyahu'ya karşı muhalefet yürüten İsrailli siyasetçilerin ise bir alternatif ortaya koyamadığına işaret etti.