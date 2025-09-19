Haberler

İsrail Savunma Bakanı'ndan Husilere Suikast Tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran destekli Husilerin liderine yönelik suikast tehdidinde bulunarak, 'İsrail'in bayrağı birleşik Yemen'in başkenti Sana'da dalgalanacak.' dedi. Bu açıklama, Husilerin İsrail'e yönelik düzenlediği füze ve İHA saldırıları sonrası yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye suikast tehdidinde bulunarak, " İsrail'in bayrağı birleşik Yemen'in başkenti Sana'da dalgalanacak." ifadesini kullandı.

Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Husilerin dün İsrail'e yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Husi'ye suikast tehdidinde bulunan Katz mesajında, "Abdulmelik el-Husi, senin de zamanın gelecek." ifadesine yer verdi.

Katz, "İsrail bayrağının da birleşik Yemen'in başkenti Sana'da dalgalanacağı" ifadelerine yer vererek, Husilerin devrileceği imasında bulundu.

Husiler, dün İsrail'de 3 kenti hipersonik balistik füze ve üç İHA'yla hedef aldıklarını bildirmişti.

İsrail ordusu, bu füzelerin havada engellendiğini duyururken fırlatılan İHA'lardan biri İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde bir otele isabet etmişti.

Eilat'taki saldırıda otelde hafif hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
