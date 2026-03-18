İsrail Savunma Bakanı Kutz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail, Tahran'daki hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı Hatib'in öldürüldüğünü öne sürerken, operasyonların genişleyebileceği mesajını verdi.

  • İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in Tahran'daki hava saldırısında öldürüldüğünü öne sürdü.
  • İsrail Savunma Bakanı, İsrail ordusuna üst düzey İranlı yetkililere yönelik operasyonlar için geniş yetki verildiğini açıkladı.
  • İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'da İran'a ait komuta merkezleri, füze üsleri ve hükümet altyapılarına yönelik hava saldırılarını tamamladığını duyurdu.

Orta Doğu'da gerilim tırmanırken İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in Tahran'da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Katz, yaptığı açıklamada İran'a yönelik saldırıların şiddetinin arttığını belirterek, Hatib'in gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sırasında "etkisiz hale getirildiğini" ifade etti.

"SAVAŞ DAHA DA TIRMANABİLİR"

Güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Katz, İran ve Hizbullah'a karşı yürütülen askeri operasyonların genişleyebileceğini söyledi. Katz, "Bugün İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a karşı yürüttüğümüz savaşın tırmanmasına yol açacak önemli sürprizler bekleniyor" ifadelerini kullandı.

ORDUYA GENİŞ YETKİ VERİLDİ

İsrail Savunma Bakanı, kendisi ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna üst düzey İranlı yetkililere yönelik operasyonlar için geniş yetki verdiğini açıkladı. Katz, İsrail ordusunun (IDF) bu tür hedefler için ek bir siyasi onaya ihtiyaç duymadan operasyon gerçekleştirebileceğini belirtti.

TAHRAN'A GECE SALDIRISI

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), gece saatlerinde Tahran'da İran'a ait komuta merkezleri, füze üsleri ve bazı hükümet altyapılarına yönelik hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu.

Olgun Kızıltepe
