İsrail Savunma Bakanı: Lübnan'ın güneyini işgal edeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Katz, bir süredir süren tehditlerin ardından Lübnan'ın güneyini işgal edeceklerini ve bölgedeki evlerin hepsini yıkacaklarını dile getirdi. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Lübnan'ın, İsrail- Lübnan sınırından Litani Nehri'ne kadar uzanan bölgesini işgal edeceklerini bildirdi. Söz konusu kısım Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor.

İsrail, ABD'yle İran'a karşı başlattığı savaş sonrası Lübnan'dan gelen Hizbullah saldırılarını gerekçe göstererek ülkeye yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Katz da bir süredir Lübnan'ı, Hizbullah'ın saldırılarını engelleyememesi durumunda işgalle tehdit ediyordu. Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'le görüşmesinin ardından, ordunun "Litani Nehri'ne kadar olan kısımları kontrol edeceğini" ve bir "tampon bölge" oluşturacağını duyurdu.

Litani Nehri, İsrail-Lübnan sınırının yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde Akdeniz'e dökülüyor.

Bakana göre köylerdeki evler "terörist karakolu"

İsrail ordusu, 13 Mart'tan bu yana nehir üzerindeki beş köprüyü ve sınıra yakın Lübnan köylerindeki evleri yıktı. Evler ve köprüler gibi sivil altyapıya saldırılar uluslararası hukuka aykırı eylemler.

Bakan Katz ise güney Lübnan'da "terörün hüküm sürdüğünü" savunarak bu bölgede "ev veya yerleşim yeri olamayacağını" savunuyor. Katz'a göre "sivil altyapı Hizbullah tarafından kulllanılıyor" ve evler "terörist karakolu" olarak işlev görüyor.

Hizbullah'tan yanıt

Hizbullah'ın Lübnan Temsilciler Meclisi'ndeki siyasi kanadından milletvekili Hasan Fadlallah, Reuters'e verdiği demeçte, "örgütün güney Lübnan'ın işgalini önlemek için savaşacağını" dile getirdi. Fadlallah, "böyle bir işgalin Lübnan devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturacağını" da ekledi.

İsrail daha önce de Lübnan'ın başkenti Beyrut'u "Gazze'ye çevirme" tehdidinde bulunmuştu. Ülkenin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Hizbullah'ın kalesi" olarak nitelendirdiği Beyrut'un güneyinin, "Gazze'ye benzer bir yıkıma maruz kalacağını" ifade etmişti. Smotrich ayrıca bu hafta başlarında İsrail'in Lübnan'ı "Litani Nehri'ne kadar ilhak etmesi gerektiğini" savunmuştu.

Lübnan'da insani kriz derinleşiyor

İsrail'in yoğun saldırılarına hedef olan Lübnan'da insani kriz de ağırlaşıyor. Lübnanlı yetkililer, çatışmaların geride kalan üç haftasında ülkede 120'si çocuk binden fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) yayımladığı son rapora göre, İsrail saldırılarında Lübnan'da hayatını kaybedenler arasında 31 sağlık çalışanı da bulunuyor.

BM, İsrail'in devam eden tahliye emirlerinin Lübnan halkının "tekrar tekrar yer değiştirmesine yol açtığına" da dikkat çekiyor. Ülke içinde şu ana dek yaklaşık 1 milyon 200 binden fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Deutsche Welle