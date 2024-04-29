İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki katliamın mimarlarından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in trafik kazası geçirerek yaralanması sonrası bu kez de İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz bisiklet kullanırken kaza yaptı. Gazze'deki katliamın ateşli savunucularından Gantz'ın, yaşadığı kaza sonucu ayağı kırıldı.
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın bisiklet kullanırken yaşadığı kaza sonucu ayağının kırıldığı bildirildi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gantz, İsrail'in güneyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kibbutz Yad Mordechai yakınlarında bisiklete binerken bir kaza yaşadı.
İSRAİLLİ SİYASETÇİ BİSİKLET KAZASINDA AYAĞINI KIRDI
Tel HaShomer Hastanesi'ne kaldırılan Gantz'ın, muayene sonrası ayağının kırıldığı anlaşıldı. Gantz'ın, yapılan tetkiklerin ardından gün içinde hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gantz'ın kaza olduğu esnada motosiklete bindiğini ifade etti.
AŞIRI SAĞCI BAKAN TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 26 Nisan'da içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında aracın ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.