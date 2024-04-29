İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın bisiklet kullanırken yaşadığı kaza sonucu ayağının kırıldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gantz, İsrail'in güneyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kibbutz Yad Mordechai yakınlarında bisiklete binerken bir kaza yaşadı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz

İSRAİLLİ SİYASETÇİ BİSİKLET KAZASINDA AYAĞINI KIRDI

Tel HaShomer Hastanesi'ne kaldırılan Gantz'ın, muayene sonrası ayağının kırıldığı anlaşıldı. Gantz'ın, yapılan tetkiklerin ardından gün içinde hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gantz'ın kaza olduğu esnada motosiklete bindiğini ifade etti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yaralandığı trafik kazası

AŞIRI SAĞCI BAKAN TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de 26 Nisan'da içinde bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında aracın ters dönmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir