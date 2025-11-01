İsrail Saldırısı: Batı Şeria'da 3 Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Beytullahim kentine bağlı el-Minye köyünde Filistinlilerin evine saldıran İsrailliler, 3 kişiyi yaraladı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin el-Minye köyünde İsrailliler tarafından gerçek mermi ile yaralanan 3 kişiye müdahale ettiği ve onları hastaneye naklettikleri belirtildi.

Minye Köy Meclisi Başkanı Zayid Kevazibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı yerleşim birimlerinden gelen İsraillilerin köye baskın düzenleyerek Cebbarin ailesinin evine ateş açtığını, saldırıda ailenin 3 ferdinin yaralandığını söyledi.

Kevazibe, köyün çevresindeki yasa dışı yerleşimlerde yaşayan İsraillilerin sık sık saldırılar düzenlediğini, bu saldırılarda çadırların ve araçların yakıldığını, koyunların çalındığını ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Mueyyid Şaban, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayı boyunca zeytin hasat eden çiftçiler aleyhinde 259 saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Şaban, saldırıların "şiddetli darp, keyfi gözaltı, hareket kısıtlaması, erişim engeli, korkutma ve ateş açma" gibi farklı biçimlerde gerçekleştiğini aktarmıştı.

Gazze'deki soykırım süreciyle eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da artan İsrail saldırıları, son iki yılda 1063 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 10 bin kişinin yaralanmasına yol açtı. Aynı dönemde 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.