Gazze'de hamile kadınların çadır yaşamı zorlukları artıyor

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilen hamile Filistinli kadınlar çadırlarda son derece ağır koşullar altında yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Yüksek hava sıcaklıkları, sağlık hizmetlerindeki yetersizlik ve gerekli tıbbi bakıma erişimde yaşanan güçlükler, Gazze'deki kadınlar için hamilelik sürecini her geçen gün daha da ağırlaştırıyor.

Gazzeli kadınlar, çadırlarda yaşamın hamilelik sürecinde sağlıkları üzerinde yarattığı olumsuz etkileri AA muhabirine anlattı.

El-Hilu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Başkanı Iyade Ebu Hasira, yaşanılan zorluklara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki hamile kadınlar İsrail saldırıları nedeniyle çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Birçoğu savaş yüzünden defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı.

Evleri yıkıldı. Hastanelerin büyük bölümü ve birinci basamak sağlık kuruluşları tahrip edildi. Hamile kadınların sağlık hizmetine ulaşması son derece zorlaştı. Bu nedenle çoğunun düzenli şekilde gebelik kontrolleri yapılamıyor."

"Gazze'de düşükler 3 kat arttı"

Ebu Hasira, "Bunun sonucunda kadınlarda kansızlık başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları ortaya çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığının Gazze'deki kamu, sivil ve özel hastanelerden derlediği verilere göre, savaş ve zorunlu göç nedeniyle düşük vakaları 3 kat arttı. Gebelik zehirlenmesi, gebelik şekeri ve yüksek tansiyon gibi gebeliğe eşlik eden hastalıklarda da ciddi artış yaşandı. Erken doğum vakaları da önemli ölçüde çoğaldı." dedi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle çok sayıda kadının çadırlarda yaşamak zorunda kaldığını belirten Ebu Hasira, "Elektrik ve temiz suya düzenli erişimleri yok. Su taşımak ve günlük yaşamlarını sürdürebilmek için ağır fiziksel yük altına giriyorlar. Bu durum hem anne adaylarının sağlığını olumsuz etkiliyor hem anne karnındaki bebeğin gelişimini riske atarak düşük ihtimalini artırıyor." diye konuştu.

Doğumdan sonra bebeklerin çadırlarda yaşamasının da son derece güç olduğuna işaret eden Ebu Hasira, şöyle devam etti:

"Çadırların içi aşırı sıcak oluyor ve yeterli hava sirkülasyonu sağlanamıyor. Bu nedenle birçok bebek doğumdan kısa süre sonra zatürre ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanıyor.

Aşırı sıcak, cilt döküntüleri ve çeşitli deri hastalıklarına da yol açıyor. Sıcak hava koşulları sürdüğü için uygulanan tedaviler ise çoğu zaman yeterli sonuç vermiyor."

Ebu Hasira, hastaneye başvuran hamile kadınlarda tekrarlayan enfeksiyonlar ve cilt hastalıkları görüldüğünü, bunun başlıca nedenlerinin aşırı sıcak ve hijyen koşullarının yetersizliği olduğunu belirtti.

İlaç, vitamin ve gebelikte kullanılan destek tedavilerinde ciddi sıkıntılar yaşandığına da dikkati çeken Ebu Hasira, "Daha önce kullanılan besin takviyeleri artık ya bulunamıyor ya da çok sınırlı miktarda temin edilebiliyor. Maddi imkanları kısıtlı aileler bu ürünlere ulaşamıyor. Bu nedenle anne ve bebeklerde kansızlık vakaları giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

"Hamile biri olarak çadırda yaşamak çok zor"

7 aylık hamile Hedil el-Madne, çadır yaşamına uyum sağlamanın son derece güç olduğunu belirterek, "Bu hayata alışamadık ama başka seçeneğimiz de yok. Gazze'de çadırlarda yaşamak; aşırı sıcak, böcekler ve diğer olumsuz koşullar nedeniyle büyük zorluklar yaşatıyor. Hamile biri olarak bu şartlarda yaşamak benim için çok zor." diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi.

Yakında dünyaya gelecek bebeğinin bu koşullarda yaşayacak olmasının kendisini endişelendirdiğini ifade eden Madne, şunları kaydetti:

"Aşırı sıcak, bunaltıcı hava, böcekler ve sivrisineklerin yanı sıra daha önce görmediğimiz farklı haşereler de var. Çadırın içi dayanılmaz derecede sıcak. Hamilelik nedeniyle zaten daha fazla sıcak hissediyorum ve buna dayanmakta zorlanıyorum. Bebeğimin sağlıklı doğmamasından endişe ediyorum."

8 aylık hamile Dua Neccar da Gazze'nin Cibaliya bölgesinde yaşadıklarını ancak İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edildiklerini kaydetti.

Neccar, özellikle aşırı sıcaklar nedeniyle çadırda yaşamanın kendisi için çok zor olduğunu belirterek, "Bebeğim için henüz hiçbir hazırlık yapamadım. Eşim de işsiz olduğu için ekonomik durumumuz son derece kötü. Gün içinde sıcaktan dolayı çadırda kalamıyorum. Ancak akşam serinleyince geri dönebiliyorum. Günün büyük bölümünü sıcaktan korunabilmek için başka bir binada geçirmek zorunda kalıyorum." dedi.

6 yaşında bir çocuğu olduğunu ve 6 yıl aradan sonra yeniden hamile kaldığını aktaran Neccar, "Sıcak nedeniyle ateşim yükseldiği için sağlık merkezine gitmek zorunda kaldım. Bu durumun bebeğimi etkilemesinden korkuyorum. İnşallah sağ salim doğar ama bu aşırı sıcak beni çok endişelendiriyor." diye konuştu.

İsrail saldırılarından önce doğacak bebek için her şeyi önceden hazırlayabildiklerini söyleyen Neccar, sözlerini "Bebeğim doğmak üzere ama ne yatağı var ne bezi ne de kıyafetleri. Eskiden bebek hazırlıklarına hamileliğin dördüncü veya beşinci ayında başlanırdı. Şimdi ise doğum yaklaşmasına rağmen hiçbir şey alamadık." diyerek tamamladı.

Kaynak: AA