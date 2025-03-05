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Türkçe hesap açan İsrail'in sözcü tayin ettiği isim bakın kim çıktı

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İsrail ordusu X platformunda Türkçe hesap açtı. Onay işareti bulunan hesabın ilk paylaşımı da Türkçe bir video oldu. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail ordusunun yeni açtığı X hesabıyla Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan eski Avrupa masası komutanı Arye Shalicar, eski çete lideri çıktı.

İsrail'in en büyük haber sitelerinden The Times of Israil, ordunun Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan Shalicar'ın eski bir çete üyesi olduğunu, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

TÜRKÇE HESAP AÇTILAR

İsrail ordusu, X sosyal medya sitesinde Türkçe paylaşımlarda bulunmak için "IDF Türkçe" ismiyle yeni bir hesap açtı. Hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Shalicar yaptı.

TÜRKİYE'NİN T'SİNİ KÜÇÜK YAZDILAR

Paylaşılan videoda Shalicar Türkçe konuşurken, alt yazıda Türkiye'nin T'sinin küçük harfle yazılması dikkat çekti.

İsrail Ordusunun Yeni Türkçe Sözcüsü Eski Bir Gangster

"SUÇA KARIŞTIM"

The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum. Her türlü şey. Genelde çetelerin yaptığı şeyler. Bunları yazarsanız insanlar anlayabilir." ifadeleri aktarılmıştı.

Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilerek, Shalicar'ın yaşadığı çevrede eğitim almanın hoş karşılanmamasından dolayı çete arkadaşlarından gizlice okuduğu kaydedilmişti.

İsrail Ordusunun Yeni Türkçe Sözcüsü Eski Bir Gangster

UYUŞTURUCU TİCARETİ BİLE YAPMIŞ

Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" aktarıldı.

Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi.

Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde "vadedilmiş topraklar"dan bahsettiği ve kendisini "sapına kadar siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.

Türkçe hesap açan İsrail'in sözcü tayin ettiği isim bakın kim çıktı
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımerttt düzgünnn:

amannnn bu it,in haber değeri ne canı cehenneme

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