İsrail ordusunun Lübnan'da bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut'un güneyindeki Halde beldesinde bir araca insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek 2 kişinin ölümüne sebep oldu. Saldırının ardından Lübnan ordusu olay yerine intikal etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Halde beldesinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, Beyrut'a yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Halde beldesindeki otoyolda bir aracı hedef aldı.

İnsansız hava araçlarıyla bombalanan araçtaki 2 kişi öldü.

Hedef alınan aracın çevresindeki araçlarda ve işletmelerde ciddi hasar oluşurken, araca atılan mühimmatlardan biri patlamadı.

Patlamayan mühimmatla ilgilenmek için Lübnan ordusundan istihkam sınıfına bağlı askerler olay yerine geldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1268 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
