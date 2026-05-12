İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen devam eden saldırılarda toplamda 850'den fazla ölü ve 2400'den fazla yaralı sayısı bildirildi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Mülteci Kampı'ndaki bir evin girişini hedef aldı.
İki füzenin isabet ettiği saldırıda Abdurrahman Şeafi hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi Avde Hastanesine kaldırıldı.
Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu bölgedeki saldırılarını sürdürüyor.
Bu saldırılarda şu ana kadar 850'nin üzerinde kişi ölürken, 2 bin 400'ü aşkın kişi de yaralandı.