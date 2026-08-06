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Cenin'de baskın: 2 yaralı, 3 ay sonra cenaze teslimi

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan iki ayrı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kent merkezine düzenlediği baskında 14 yaşındaki bir çocuğun belinden gerçek mermiyle vurulduğu, darbedilen bir Filistinlinin de ekipler tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail ordusuna bağlı bir birliğin Cenin'e baskın düzenlediği ve bölgedeki Filistinlilere saldırdığı kaydedildi.

İsrail ordusu, öldürdüğü Filistinlinin naaşını 3 ay sonra teslim etti

Öte yandan Filistin Kızılayı, ekiplerinin Kuzey Ağvar'daki Teyasir Askeri Kontrol Noktası'nda, yaklaşık 3 ay önce İsrail askerleri tarafından öldürülen ve naaşı alıkonan bir Filistinlinin cenazesini teslim aldığını açıkladı.

Filistin Sivil İşler Genel İdaresi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tubas'taki ekiplerin, Teyasir beldesi sakinlerinden Ala Halid Muhammed Subeyh'in naaşını teslim aldığını bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Subeyh'in naaşını 9 Nisan'dan bu yana alıkoyduğu kaydedildi.

Filistinli resmi kaynaklara göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 25 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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