İsrail askerleri Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı. Ayrıca, Ramallah'ta da gençlerin üzerine gaz bombası atıldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda bir çocuğa silahla ateş açtı.

İsrail askerlerinin yaptığı baskında Filistinli çocuk ayağından yaralandı.

İsrail ordusunun kampa düzenlediği baskında göz yaşartıcı gaz kullanması nedeniyle çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

İsrail askerlerinin ayrıca El Halil kentindeki Yatta beldesinde de 21 yaşındaki bir Filistinliyi silahla yaraladığı belirtildi.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail askerleri Ramallah kentinde de Filistinli gençlerin üzerine gaz bombası attı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
