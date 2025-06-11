İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Düzenlediği Baskında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Batı Şeria'da Düzenlediği Baskında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tubas kentindeki Tammun kasabasına düzenlediği baskında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Filistin Kızılayı, 80'den fazla Filistinliye tıbbi müdahalede bulundu.

İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin Tammun kasabasına düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Filistin Televizyonu'nun haberinde, daha önce İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinlilerden Rayik Bişarat'ın, İsrail güçleri tarafından Tubas'ın güneyindeki Tammun kasabasında gerçekleştirilen suikast operasyonunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusuna bağlı özel bir birliğin, Tammun kasabasına baskın düzenlediği bildirildi.

Haberde, helikopter ve keşif uçaklarının havada uçtuğu sırada bir gencin özel birlik tarafından vurularak yaralandığı ifade edildi.

80'den fazla Filistinliye tıbbi müdahalede bulundu

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Tammun kasabasına yaralı kişiyi taşımaya giden bir ambulans görevlisinin canlı mermi şarapnel parçasıyla yaralandığı dile getirildi.

Açıklamada, Nablus'taki Kızılay ekiplerinin ise 80'den fazla Filistinliye tıbbi müdahalede bulunduğu, bunlardan 55'ten fazlasının İsrail güçleri tarafından atılan gazdan etkilendiği, geri kalanların ise gerçek mermilerle ve darp edilmeleri sonucu yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin öldürüldüğünü, İsrail ordusundan 4 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise 5'i yaralı, 22'si atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenen 27 Filistinliye müdahale edildiği belirtilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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