İsrail Ordusundan Tubas'a Yeniden Baskın

Güncelleme:
İsrail ordusu, önceki baskınından sadece birkaç gün sonra Batı Şeria'nın Tubas kentine yeniden saldırdı. Bölgedeki sokağa çıkma yasağı ve eğitim durdurması kararı alındı. Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış sürmekte.

İsrail ordusu, 4 gün süren baskınının ardından 29 Kasım'da çekildiği Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti ile kentteki Akaba beldesine yeniden baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Tubas ile Akaba'ya çok sayıda birlikle baskın düzenleyen İsrail ordusu, kentin ve beldenin caddelerine konuşlandı.

Tubas ile Akaba'da ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilirken, askeri buldozerler de Tubas'ta yolları kapatmaya başladı.

Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, bazı evleri askeri kışlaya çevirdi.

Tubas Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun günlerce süren önceki baskınında yüzlerce Filistinliyi yaraladığı, gözaltına aldığı, kamu ve özel mülklere büyük zarar verdiği bildirildi.

Tubas Eğitim Müdürlüğü de İsrail ordusunun yerel saatle 04.00 itibarıyla bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmesi nedeniyle kentin tamamında yüz yüze eğitime ara verildiğini ve uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına ilişkin kararın, bölgedeki gelişmelere göre duyurulacağı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine 26 Kasım'da kapsamlı bir saldırı başlattığını duyuran İsrail ordusu, kente Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur." yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

Tubas'ta evlere baskın düzenleyen, sakinlerini yerinden edip eşyaları tahrip eden ve bazı evleri askeri kışlaya dönüştüren İsrail ordusu, Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre 162 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusunun kentteki saldırılarında 150 Filistinli yaralanmış, 29 Kasım'da baskınının 4. gününde İsrail askerleri Tubas'tan çekilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
