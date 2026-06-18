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İsrail ordusunun, ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'a saldırılar için "hareket özgürlüğü" istediği aktarıldı

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ABD-İran mutabakatının yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, hükümetten Lübnan'da saldırı ve işgalin sürdürülmesi için hareket özgürlüğü talimatı vermesini istedi. Tel Aviv yönetiminden henüz kesin bir talimat gelmedi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın resmen yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun Tel Aviv yönetiminden saldırı ve işgalin sürdürülmesi için " Lübnan'da hareket özgürlüğüne" ilişkin talimat vermesini istediği bildirildi.???????

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, söz konusu mutabakata rağmen Lübnan'da yürüttüğü saldırı ve işgale dair hükümete bir mesaj iletti.

Haberde, İsrail ordusunun hükümetten Lübnan'a yönelik saldırıların devam ettirilmesi, işgal edilen bölgelerinden çıkılmaması ve Lübnan'ın güneyinin Hizbullah'tan arındırılması talimatı vermesini istediği kaydedildi.

-Tel Aviv yönetiminden "kesin bir talimat yok"

Ordunun siyasi kademeden "kesin bir talimat" gelmemesi nedeniyle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını azalttığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, saldırılara ilişkin "sınırlar" konusunda belirsizlik yaşadığı dile getirilen haberde, ABD ile İran arasında mutabakatın resmen yürürlüğe girmesinin ardından Lübnan'ın güneyindeki durumun İsrail açısından "oldukça belirsiz ve karmaşık" olduğu savunuldu.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda 18 Haziran'da imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil, savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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