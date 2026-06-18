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Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada

Düğün hazırlığı yapan sağlık çalışanı Esra, kazada hayatını kaybetti; olay kamerada
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Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan sağlık çalışanı Esra Özdemir, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Özdemir'in kısa süre önce nikah kıydığı ve bir ay sonra düğün yapacağı öğrenildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı.

MERSİN'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı sağlık çalışanı Esra Özdemir (27), hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; Özdemir'in kısa süre önce nişanlısı ile nikah kıydığı, 1 ay sonra da düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen Esra Özdemir'e çarptı. Özdemir, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Özdemir, bu sabah hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kan alma bölümünde teknisyen olarak çalışan Özdemir'in kısa süre önce nişanlısı ile nikah kıydığı, bir ay sonra da düğün yapmaya hazırlandığı belirtildi. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Ö.E. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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