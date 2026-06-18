İsmail Kartal telefonla aradı! Fenerbahçe'de şimdi de Dusan Tadic sürprizi

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wahda, sezon başında kadrosuna kattığı 37 yaşındaki deneyimli oyuncu Dusan Tadic’in talebi doğrultusunda sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetme konusunda anlaşmaya vardı. Serbest oyuncu statüsüne geçmeye hazırlanan Tadic için en çarpıcı hamle eski kulübü Fenerbahçe'den geldi.

İSMAİL KARTAL'DAN TADIC'E TELEFON

Erdem Akbaş'ın haberine göre; Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın iki gün önce Dusan Tadic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edildi. Kartal’ın, sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan Tadic’e, "Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?" sorusunu yönelterek yeşil sahalara antrenör olarak dönmesi için kapıyı araladığı belirtildi.

VERECEĞİ YANIT MERAK KONUSU

Fenerbahçe’de oynadığı dönemde lider karakteri, profesyonelliği ve oyun zekasıyla hem saha içinde hem de saha dışında bir antrenör gibi hareket eden Tadic’in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu haline geldi.

TALİPLERİ VAR

Öte yandan yıldız oyuncu Dusan Tadic’e an itibariyle Bundesliga'ya yükselen Schalke ve FK Vojvodina’nın ilgi gösterdiği dile getirildi.