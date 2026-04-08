İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir noktaya saldırı tehdidi yayımladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Şebriha beldesinde bir binaya saldırı düzenleyebileceğini duyurdu. Beldede yaşayanlar, güvenlik gerekçesiyle yerlerini terk etmeleri konusunda uyarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana gerçekleşen saldırılarda 1530 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şebriha'da bir noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunan Adraee, belde sakinlerinin yaşadıkları yeri terk etmesini istedi.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
