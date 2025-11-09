İsrail ordusundan Lübnan'a İHA saldırısı: 2 ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'de Mercayun ilçesinde öğle saatlerinde Savvane-Hırbet Silim yolunda bir aracı hedef alan İsrail ordusuna ait İHA'lar, akşam saatlerinde de Yukarı Homin beldesinde bir aracı vurdu.

Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun dün Nebatiye'de 3 araca düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.