Üye Girişi
Haberler
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

Müdür tutuklandı, otel gece yarısı apar topar kapatıldı
Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı

Trump dediğini yaptı! Yardımların tamamı durduruldu
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

Kadıköy bit pazarında dehşet! İtalyan şefin oğlu yaşam savaşı veriyor

İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud'un serbest bırakılmaması gerekçesiyle ortaya çıkan krizin aşıldığını ve ordunun tampon bölgeye doğru çekileceğini duyurdu. Öte yandan Sözcü Adraee tarafından yapılan açıklamada Filistinlilerin Türkiye saatiyle 08.00'den itibaren Gazze'nin güneyinden kuzeyine doğru geçebileceği, araçların geçisine ise 09.00'dan itibaren izin verileceği ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sakinlerinin sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) güneyden kuzeye geçebileceğini duyurdu.

ORDU SÖZCÜSÜ DUYURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin batısında bulunan sahildeki er-Raşid Caddesi üzerinden yaya olarak Netzarim Koridoru'ndan kuzeye geçebileceklerini kaydetti.

"ARAÇLARDA SİLAH BULUNMASI İHLAL OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Araçların yerel saatle 09.00'dan (TSİ 10.00) itibaren Selahaddin Caddesi üzerinden denetimi geçtikten sonra Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilerleyebileceğini belirten Adraee, araçlarda silah bulunmasının ihlal olarak değerlendirileceğini aktardı. Adraee, İsrail askerlerinin bulunduğu noktalardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail ordusunun tampon bölgeye doğru çekileceğini ekledi.

YEHUD'UN SERBEST BIRAKILMAMASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu. Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Yehud'un serbest bırakılmaması bahanesiyle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ve İsrail arasında takasın ikinci turunda çıkan krizin çözüldüğünü açıklamıştı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği ve bu esir takası turunda ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı. Bu mutabakatın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
img

Talisca Fenerbahçe'de
img

'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna bomba transfer!
img

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket

İsmail Kartal'dan İran'ı ayağa kaldıran hareket
İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı

İrem Derici'den kötü haber!
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası çıldırmış

Mert Hakan'ın çıldırdığı anlar
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.