İsrail Ordusundan Gazze'de Çocuklara Yönelik Saldırı: İki Çocuk Öldürüldü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda iki Filistinli çocuğun öldüğünü kabul etti. Saldırılar, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ediyor.

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek bugün Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda Filistinli iki çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "Sarı Hat'tı" geçtiği gerekçesiyle iki Filistinli'yi hava saldırısında hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu, tespit edilmesinin ardından oluşturduğu "tehdidi ortadan kaldırmak için" söz konusu iki Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

Öte yandan İsrail askerlerinin Refah kentinde Gazze'de işgal altında tuttuğu "Sarı Hat'tı" geçtiği gerekçesiyle bir Filistinliyi daha öldürdüğü de belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun bugün Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla bölgesine düzenlediği saldırıda öldürülenlerin Filistinli iki çocuk olduğunu duyurmuştu.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "sarı hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
