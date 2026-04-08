Haberler

İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki savaşta ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail durmuyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı olarak 10 dakika içinde 100 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Hizbullah'ın komuta merkezi ve askeri tesisleri hedef alındı. Bu, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği en büyük saldırı olarak ifade ediliyor.

  • İsrail ordusu, 10 dakika içinde Lübnan'ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde eş zamanlı olarak 100 saldırı gerçekleştirdi.
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savundu.
  • Pakistan, ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu belirtti.

İsrail, İran ile ateşkes ilan ederken Lübnan'ın bu kapsamda olmadığını söyledi, saldırılarına devam etti.

Başkent Beyrut'un merkezi noktaları İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Beyrut'ta art arda 9 patlama sesi duyuldu. Beyrut'un nüfus yoğunluğu bulunan noktaları da dahil Dahiye bölgesinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükseliyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hedef alınan noktalar için saldırı uyarısı yapılmadı.

10 DAKİKADA 100 SALDIRI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde "geniş çaplı hava saldırı dalgasının" tamamlandığı kaydedildi.

2 MART'TAN BU YANA EN BÜYÜK SALDIRI

İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana düzenlenen "en büyük saldırı olduğu" ifade edilen açıklamada, Hizbullah'ın askeri altyapısının hedef alındığı öne sürüldü.

LÜBNAN'LA İLGİLİ ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunmuştu. Ateşkes için arabuluculuk yapan Pakistan ise ateşkese Lübnan'ın da dahil olduğunu belirtmişti. Öte yandan, ABD tarafından bununla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Kartal Doğan:

Haberi içeriğine aynen söyle yazmışsınız "Saldırılarda Hizbullah'ın komuta merkezi ve askeri tesisleri hedef alındı." Bunu nerden biliyorsunuz ki böyle yazıyorsunuz ? İsrail'in hedef gözettiği nerde görüldü ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

