İsrail ordusu, Batı Şeria'da 7'si daha önce serbest bırakılan 48 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 48 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılan eski tutuklular ve bir çocuk yer alıyor. Bu baskınlar, İsrail'in bölgede sürdürdüğü askeri tırmanışın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği geniş çaplı baskınlarda, aralarında daha önce serbest bırakılan 7 Filistinlinin de bulunduğu 48 kişiyi gözaltına aldı.

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin sabaha karşı Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamaya göre gözaltılar, Ramallah, El Bire, Tubas, Nablus, Kudüs, El Halil, Tulkerim ve Cenin kentlerinde gerçekleştirildi.

İsrail askerleri, Ramallah'tan 24 kişiyi, Tubas'tan 8, Nablus'tan 5, Kudüs'ten 4, El Halil ve Tulkerim'den 3'er, Cenin kentinden ise 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 7 eski tutuklu ile 16 yaşında bir çocuk da bulunuyor.

Açıklamada, baskınlar sırasında çok sayıda evin zorla basıldığı, keyfi aramalar yapıldığı ve Filistinlilerin mülklerine zarar verildiği ifade edildi.

Bu gözaltıların, İsrail ordusunun Batı Şeria'da sürdürdüğü askeri tırmanışın bir parçası olduğu, kent ve kasabalara yönelik günlük baskınların ve gözaltıların devam ettiği kaydedildi.

Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1105 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı, 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
