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İsrail ordusunda 27 Ekim seçimleri için asker ve komutanların oy kullanması başladı

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İsrail ordusu, 27 Ekim'de yapılacak 26'ncı Meclis seçimleri için asker ve komutanların oy kullanmaya başladığını duyurdu. 850'den fazla merkezde kurulan sandıklar seçim sonuna kadar açık kalacak; Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan'ın güneyi ve Hermon Dağı'nda da oy verilebilecek.

İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye, Lübnan ve Filistin toprakları dahil, 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri için ordu genelinde askerlerin ve komutanların oy kullanma işlemlerinin başladığı duyuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tüm bölgelerde 850'den fazla merkezde asker ve komutanların oy kullanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 26'ncı İsrail Meclisi seçimleri için oylamanın bugün itibarıyla askeri üsler ve karakollarda kurulan merkezlerde başladığı belirtildi.

Askeri bölgelerdeki sandıkların 27 Ekim'deki seçimlerde oy kullanma işleminin sona ermesine kadar açık kalacağı aktarılan açıklamada, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan'ın güneyi ve Suriye toprağı Hermon (Şeyh) Dağı'nda oy verme merkezleri kurulduğuna işaret edildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde, kamuoyu yoklamalarına göre, muhalif lider Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi arasında seçim yarışı başa baş devam ediyor.

Kaynak: AA
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