İsrail ordusuna ait askeri araçlar Batı Şeria'da hac yolcularını taşıyan bir minibüse 'kasten' çarptı

İsrail ordusuna ait askeri araçların, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli hacıları taşıyan bir minibüse "kasten" çarptığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Cenin kentinde valilik önünden Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısı'na doğru hareket etmeye hazırlanan Filistinli hacıları taşıyan bir otobüse kasten çarptı.

Olayda yaralanan olmadı ancak otobüs hasar gördü.

Cenin kenti Vali Yardımcısı Mansur Sadi, "İşgal güçlerine ait askeri araçlar, otobüs valilik meydanında durduğu sırada, kasten ve doğrudan hacıları taşıyan otobüse çarptı. Otobüste şehit ve yaralı ailelerine mensup, çoğu yaşlı ve bazıları kronik hastalıklardan muzdarip hacılar bulunuyordu. Bu da halk arasında korku ve panik yarattı." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'dan seyahat eden Filistinliler, gidiş ve dönüş yolculuklarında Ürdün havaalanlarını kullanıyor.

İsrail güçleri kentin batısındaki Sile Harisiye beldesinde evine baskın düzenledikleri Filistinli Samir Ceradat'ı ve Tulkerim kentinin doğusundaki Anabta beldesinde evine baskın düzenlediği Deyana Galib Mezid (24 ) adlı bir genç kadını gözaltına aldı.