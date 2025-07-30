İsrail Ordusu, Yemen'den Fırlatılan İHA'ya Müdahale Etti

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İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, daha önce Yemen'den atılan bir füzenin de engellendiği belirtildi.

İsrail ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından müdahale edildiğini öne sürdü.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, erken uyarı sistemlerinin çalıştırıldığını ve hava kuvvetleri tarafından İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Maariv gazetesi, ülkenin güneyindeki Nakab bölgesinin kuzeybatısında yer alan Aşkol bölgesi üzerindeyken söz konusu İHA'ya müdahale edildiğini aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu, dün yaptığı bir başka açıklamada, Yemen'den atılan bir füzenin düşürüldüğünü, Tel Aviv ve Kudüs'te milyonlarca kişinin sığınaklara girmesine sebep olduğunu duyurmuştu.

Bugünkü İHA saldırısına ilişkin Yemen'deki Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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