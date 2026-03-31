Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'da UNIFIL askerlerinin öldürülmesine ilişkin inceleme yapıldığını öne sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 3 Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerinin ölümüyle ilgili sorumluluğunu reddetmeyerek kapsamlı bir inceleme yapıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, UNIFIL askerlerinin zarar gördüğü iki olaydan haberdar olunduğu belirtildi.

Açıklamada, olayların koşullarını netleştirmek ve bunların Hizbullah'ın mı yoksa İsrail ordusunun mu faaliyetlerinden kaynaklandığını belirlemek amacıyla kapsamlı inceleme yapıldığı öne sürüldü.

UNIFIL askerinin öldürülmesine ilişkin sorumluluğun reddedilmediği açıklamada, olayların yaşandığı yerin çatışma bölgesi olduğu ve "UNIFIL askerlerinin zarar gördüğü olayların İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğinin varsayılmaması gerektiği" iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun UNIFIL, Lübnan ordusu veya Lübnan halkına değil, Hizbullah'a saldırılar düzenlediği savunuldu.

UNIFIL, 29-30 Mart tarihlerinde Lübnan'ın güneyinde meydana gelen olaylarda 3 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
