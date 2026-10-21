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İsrail ordusu Turmusayya'yı kapalı askeri bölge ilan etti, zeytin hasadı engellendi

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Turmusayya Belediye Sözcüsü Yasir Alkam'a göre İsrail ordusu ve sınır polisi beldeye konuşlandı; İsrail güçleri Turmusayya'yı kapalı askeri bölge ilan ederek girişleri yasakladı. Alkam, bu durumun bölge halkının zeytin toplamak için arazilerine ulaşmasını engellediğini belirtti.

İsrail ordusunun, Filistinlilerin zeytin hasadı yapmak için tarım arazilerine ulaşmasını engelleyerek işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Turmusayya beldesini kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

Turmusayya Belediye Sözcüsü Yasir Alkam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turmusayya beldesine İsrail ordusu ve sınır polisinin konuşlandığını belirtti.

Alkam, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Turmusayya'daki çiftçilerin zeytin toplamak üzere arazilerine gitmesini engellediğini ve İsrail güçlerinin de bu kişilerin eşliğinde beldeye geldiğini ifade etti.

İsrail güçlerinin beldeyi kapalı askeri bölge ilan ederek girişleri yasakladığını kaydeden Alkam, bu durumun bölge halkının arazilerine ulaşarak ürünlerini toplamasını engellediğini vurguladı.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyü sakinlerinin de arazilerine ulaşmasını engelleyen İsrail ordusu, bu bölgeyi kapalı askeri bölge ilan etmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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