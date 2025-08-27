İsrail ordusundan Şam'a hava saldırısı

İsrail ordusundan Şam'a hava saldırısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRISI

İsrail'e ait savaş uçakları Şam'ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

6 SURİYE ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çeteler ve suç örgütlerinin tepelerine bineceğiz

Erdoğan üstüne basa basa mesajı verdi: Hepsinin tepelerine bineceğiz
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı

FETÖ soruşturmasında dev savunma şirketine kayyum
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Küçücük çocuğun hayatı karacaktı, esnaf engel oldu
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

Şara kim vurduya gitmemek için İsrail’in dediği herşeyi harfiyen yerine getirecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti

Barış Alper için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.