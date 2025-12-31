İsrail, Lübnan'ın güneyinde yerle bir ettiği Mervahin beldesinde ayakta kalan son evi de yıktı
İsrail ordusu, daha önce büyük yıkıma uğrayan Lübnan’ın Mervahin beldesindeki son evi patlayıcılarla havaya uçurdu. Tel Aviv yönetiminin, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiği bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde daha önce düzenlediği saldırılarda büyük ölçüde yıkıma uğrayan Mervahin beldesindeki zarar görmeyen son evi de havaya uçurdu.
Tel Aviv yönetimi, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNAnın haberine göre, İsrail ordusu sabaha karşı, daha önceki saldırılarıyla yerle bir ettiği sınır beldesi Mervahin'de ayakta kalan son evi patlayıcılarla yıktı.
İsrail askerleri gece saatlerinde de Lübnan topraklarına girerek, en yakın sınır noktasından yaklaşık 1600 metre içeride bulunan Hula beldesinde bir evi havaya uçurmuştu.