İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerine insansız hava araçları ve top atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Nebatiye'deki saldırılarda bir kişi yaralanırken, Sur'daki füzelerin herhangi bir can kaybına yol açmadığı bildirildi. İsrail'in saldırıları nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktığı da bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Meyfdun beldesine İHA saldırısı düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu hava saldırısında Suriye uyruklu bir kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Yarun beldesinin güneyine de iki saldırı düzenledi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A SALDIRI

İsrail İHA'ları Nebatiye kentinin başta Zehrani beldesi olmak üzere çeşitli bölgelerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Sur kentinin Haret el-Nadi bölgesine ise İsrail İHA'larından güdümlü iki füze atıldı. Füzelerin yola düştüğü, herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.

SALDIRILAR NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

İsrail topçuları Sur kentinin Ramya ve Beyt Lif beldeleri çevresini hedef aldı. İsrail'in saldırıları nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
500
