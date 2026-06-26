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Lübnan'ın güneyinde 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklarda çıkan çatışmada 4 askerinin yaralandığını açıkladı. ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail'in bazı bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun konuşlandırılması ele alınıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklarda çıkan çatışmada 4 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Lübnan'ın güneyinde çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışma sonucu 4 İsrail askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı, hastaneye kaldırılan askerlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre İsrailli yetkililer, ordunun Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiği ve buralara Lübnan ordusunun konuşlandırılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüştü.

Uluslararası basına yansıyan habere göre, ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden çekildiğini ve bu bölgelere Lübnan ordusunun konuşlandırılacağını söylemiş, İsrail'in çekilmesinin Lübnan hükümetine bir "iyi niyet" göstergesi olduğunu savunmuştu.

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail ve Lübnan heyetleri arasında yürütülen müzakerelerde, ABD planı kapsamında bazı "pilot" bölgeler belirlenerek İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi ve Lübnan ordusunun buralara konuşlandırılmasının ele alınacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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