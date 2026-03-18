İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki köyler için saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidinde bulunarak, bu bölgeleri terk etmeleri için halkı uyardı. Ordu Sözcüsü, Hizbullah'ın faaliyetlerinin bulunduğu köylerin hedef alındığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Adraee, Nebatiye kentindeki, Hirbet Silm ve Beyt Yahun köyleri ile Sur kentinde yer alan Sarifa ve Deyr Kanun en-Nehr köylerinin hedef alınacağını öne sürerek saldırı tehdidinde bulundu.

Bu bölgelerde Hizbullah'ın faaliyetlerinin bulunduğunu iddia eden Adraee, köylerin boşaltılmasını istedi.

İsrailli Sözcü, evlerini terk etmeye çağırdığı kişilerden Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti

Savaşta korkulan oldu! Nükleer santrale füze isabet etti
İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler

İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor

Bayramda bahar havası bekleyen yanıldı! İkisi birden vuracak
160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı

Söylentiler tamamen doğru çıktı! 160 bin TL'ye aldığı arsada bulundu
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Akşener'den uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti

Uzun süre sonra ilk röportaj! Gülerek yanıtladığı soru dikkat çekti
Ülke alarmda! Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu

Doğum gününü kutlamak için gittiği gece kulübünde kör oldu