İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki köyler için saldırı tehdidi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidinde bulunarak, bu bölgeleri terk etmeleri için halkı uyardı. Ordu Sözcüsü, Hizbullah'ın faaliyetlerinin bulunduğu köylerin hedef alındığını açıkladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı köylere saldırı tehdidinde bulunarak bölgeden derhal çıkılmasını istedi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Sözcü Adraee, Nebatiye kentindeki, Hirbet Silm ve Beyt Yahun köyleri ile Sur kentinde yer alan Sarifa ve Deyr Kanun en-Nehr köylerinin hedef alınacağını öne sürerek saldırı tehdidinde bulundu.
Bu bölgelerde Hizbullah'ın faaliyetlerinin bulunduğunu iddia eden Adraee, köylerin boşaltılmasını istedi.
İsrailli Sözcü, evlerini terk etmeye çağırdığı kişilerden Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.