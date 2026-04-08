İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir hastaneyi hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Hiram Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında ağır hasar meydana getirdi. Saldırı sonrası hastane giriş kısmı ve hasta odaları büyük zarar gördü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırıları sonucunda 1530 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu gece saatlerinde Hiram Hastanesi'ni hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırı sonucu hasta odaları ve hastane girişinde büyük hasar meydana geldi. Hastanenin ana giriş kısmı da park halindeki araçların üzerine çöktü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
