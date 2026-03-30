İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir sivil savunma merkezini bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan bir sivil savunma merkezini hedef aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğu ve güney kesimleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Mansuri beldesinde Hizbullah'a ait İslami Sağlık Kurumu bünyesindeki sivil savunma merkezini bombaladı.

Saldırıda yaralananların olduğu ve vurulan bölgede büyük hasar oluştuğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Haris, Yatir ve Aynata beldeleri ile Bint Cubeyl ilçesini de bombaladı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın "askeri faaliyetler" için kullandığını iddia ederek Lübnan'da ambulans ve tıbbi tesisleri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.