İsrail ordusu, Lübnan'da bir Devrim Muhafızları komutanını öldürdüğünü ileri sürdü

İsrail ordusu, Lübnan'da İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) füze biriminde görev yapan bir komutanı öldürdüğünü iddia etti.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen suikast hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Hizbullah bünyesinde DMO adına faaliyet gösterdiği öne sürülen Ebuzer Muhammed'in Beyrut'ta hedef alınarak öldürüldüğü iddia edildi.

Hizbullah ile İran arasında askeri koordinasyon sağlayan önemli figürlerden biri olduğu savunulan Muhammed'in, Hizbullah'ın füze gücünün artışında önemli rol oynadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Muhammed'in Hizbullah'ın füze ve roket saldırılarını yönettiği iddia edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.