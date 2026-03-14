Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in güneydeki Burç Kalavay beldesine saldırısında 12 sağlık çalışanı öldü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Burç Kalavay beldesinde bir sağlık tesisine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 12 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının 773'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu akşam saatlerinde Sur kentine bağlı Burç Kalavay beldesinde bulunan bir sağlık tesisini hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
