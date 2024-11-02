Üye Girişi
Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'da denizden çıkarma yapıp adam kaçırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın kuzeyindeki Betrun ilçesinde denizden çıkarma yaparak bir kişiyi kaçırdı. Arap medyası kaçırılan kişinin Hizbullah komutanı olduğunu yazarken, Lübnan medyası ise donanmada görev yapan bir subay olduğunu söyledi. Kaçırılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyindeki Betrun ilçesinde denizden çıkarma yaparak bir kişiyi kaçırdığı öne sürüldü. Olayla ilgili Lübnan emniyet birimleri soruşturma başlattı.

DENİZDEN LÜBNAN'A ÇIKARMA YAPIP KAÇIRDILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde "kimlikleri belirlenemeyen askeri güçlerin" dün sabah saatlerinde denizden çıkarma yaptığı belirtildi. Silahlı askeri güçlerin kıyı şeridinde yer alan Şaleyh bölgesine intikal ettiğine işaret edilen haberde, "Askeri güçler, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı. Lübnan emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü aktarıldı.

KAÇIRILAN KİŞİNİN KİMLİĞİYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK

Yerel basın, başkent Beyrut'un kuzeyindeki bölgede gerçekleşen olayda kaçırılan Lübnanlının İmad Emhez olduğunu yazdı. İsrail medyası, Cuma günü gerçekleşen baskına 25 askerin katıldığını ve sahile yakın bir dağ evindeki Hizbullah komutanı İmad Fadıl Amhaz'ın yakalandığını yazdı. Hizbullah yetkilisinin adı için, Suudi Arabistan yayın organı El Hadat kaynak gösterildi. Lübnan medyası ise, İmad Amhaz'ın Lübnan donanmasında görev yapan bir subay olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'da denizden çıkarma yapıp adam kaçırdı
Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı

Ormanda başlayan yangın evlere sıçradı! Alevler saatlerdir kontrol altına alınamıyor
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıidris Aslan:

Kurnazlar birde bunu servis etmişler sanki iyi bir halt yemişler gibi ne oldu bir askeri kacırdıysanız tabi Lübnan da hain çok olunca Hizbullah düşmanı çok olunca bu tür olaylar normal yane şaşırmıyor insan bu şunu göstermez vaaav İsrail adam kaldırdı İsrail anca bu kadarını yapabilir sıkıyorsa irana Yemen'e girsin kaldırsın ya

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Immobile sakatlandı mı? Immobile neden oyundan çıktı? Ketenpere filmi ne zaman çekildi? Ketenpere oyuncuları kim, konusu nedir? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.