İsrail ordusu, Lübnan'da denizden çıkarma yapıp adam kaçırdı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın kuzeyindeki Betrun ilçesinde denizden çıkarma yaparak bir kişiyi kaçırdığı öne sürüldü. Olayla ilgili Lübnan emniyet birimleri soruşturma başlattı.

DENİZDEN LÜBNAN'A ÇIKARMA YAPIP KAÇIRDILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, Şemal (Kuzey) vilayetine bağlı Betrun ilçesinde "kimlikleri belirlenemeyen askeri güçlerin" dün sabah saatlerinde denizden çıkarma yaptığı belirtildi. Silahlı askeri güçlerin kıyı şeridinde yer alan Şaleyh bölgesine intikal ettiğine işaret edilen haberde, "Askeri güçler, Şaleyh bölgesinde Lübnanlı bir kişiyi kaçırarak kıyıya geri döndü ve hızlı bir botla bölgeden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı. Lübnan emniyet birimlerinin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü aktarıldı.

KAÇIRILAN KİŞİNİN KİMLİĞİYLE İLGİLİ BELİRSİZLİK

Yerel basın, başkent Beyrut'un kuzeyindeki bölgede gerçekleşen olayda kaçırılan Lübnanlının İmad Emhez olduğunu yazdı. İsrail medyası, Cuma günü gerçekleşen baskına 25 askerin katıldığını ve sahile yakın bir dağ evindeki Hizbullah komutanı İmad Fadıl Amhaz'ın yakalandığını yazdı. Hizbullah yetkilisinin adı için, Suudi Arabistan yayın organı El Hadat kaynak gösterildi. Lübnan medyası ise, İmad Amhaz'ın Lübnan donanmasında görev yapan bir subay olduğunu bildirdi.