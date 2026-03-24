İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde akaryakıt istasyonlarını hedef aldı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bazı akaryakıt istasyonlarını bombaladı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde akaryakıt istasyonlarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentinin 2 farklı yerinde "Al Amana" adlı akaryakıt istasyonlarını bombaladığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde de İsrail savaş uçaklarının Deyr Antar ve Burguliye beldeleri ile Reşidiye yolundaki 3 Al Amana akaryakıt istasyonunu hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, akaryakıt istasyonlarının Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia ediyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail'in saldırılarında 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.