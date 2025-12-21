Haberler

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın Yater beldesine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Yater beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sınır hattında bulunan Yater beldesinde bir araç ile bir motosiklet, İsrail'e ait İHA'lar tarafından hedef alındı.

Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırılarda Hizbullah mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

