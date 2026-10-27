İsrail ordusu Kalkilya'da gece baskınında Filistinli ailenin evini yıkıp sokağa attı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde düzenlediği baskında Filistinlilere ait bir evi yıktığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde iş makineleri eşliğinde baskın düzenlendi.

Kalkilya'nın en-Nakkar Mahallesi'nde Filistinli Nuaym Ebu Şihab'ı ve ailesini sokağa atan İsrail güçleri, Filistinliye ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde gerçekleştirdiği bu yıkıma tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahaleden sonra ateş açtı.

Kalkilya'nın şehir merkezinde konuşlanan İsrail askerleri de yollara ve kaldırımlara iş makineleriyle zarar verdi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA