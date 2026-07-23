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Batı Şeria'da İsrail baskını: 32 Filistinli gözaltında

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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk olmak üzere, aralarında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu en az 32 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk olmak üzere, aralarında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu en az 32 Filistinliyi gözaltına aldı.???????

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde Kalkilya, Nablus, Tulkerim ve Cenin kentleri ile güneyinde de Beytüllahim kentine baskın düzenledi.

Filistinlilerin evlerine zorla giren İsrail askerleri, evlerde arama yaptı ve ev eşyalarına zarar verdi.

İsrail ordusu Kalkilya'da 10, Dehişe Mülteci Kampı ve Beytüllahim'de 6 kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'ta aralarında eski Belediye Başkanı Adli Yaiş ile daha önce serbest bırakılan Ala Hasune'nin de bulunduğu, ikisi çocuk 6 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail askerleri Tulkerim'de 4 ve Cenin'de de 6 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölümlere, yaralanmalara ve gözaltılara; mülklerin tahrip edilmesine, ekinlerin ve hayvanların zarar görmesine neden oluyor.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 1182 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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