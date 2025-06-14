İsrail Ordusu: İran'dan Yeni Füze Saldırısı

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İsrail ordusu, İran'dan gelen yeni bir füze saldırısını açıkladı. Ülke genelinde saldırı alarmları devreye girdi ve sivillerin korunaklı alanlara geçmeleri gerektiği bildirildi. Füze saldırılarının Doğu Kudüs semalarında güçlü patlama seslerine yol açtığı aktarıldı.

İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail'de saldırıları bildiren cep telefonu uygulamalarında ve ülke genelinde saldırı alarmları çaldı.

Tüm sivillerin bir sonraki resmi duyuruya kadar korunaklı alanlara geçmeleri ve bu alanlarda kalmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı.

İran'dan füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs'te gökyüzünden güçlü patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde ışık izi bırakan füzeler görüldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırının tespit edildiği andan itibaren İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Öte yandan AA muhabiri, İran'dan atılan füzelerin Ürdün semalarında imha edilmesi sonucu güçlü patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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