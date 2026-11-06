İsrail ordusu, İran'a olası saldırıda Lübnan'da Hizbullah'la çatışmaya hazırlanıyor

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İsrail ordusunun, ABD ile birlikte İran'a karşı başlatılacak olası geniş çaplı bir saldırıyla birlikte güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'ı da hedef almaya hazırlandığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, ABD ile birlikte İran'a yeni saldırılar başlatması durumunda İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah'la çatışmaların yeniden patlak verme ihtimaline hazırlık yaptığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüğünün belirtildiği haberde, kış mevsimine hazırlık olarak işgal altında tuttuğu bölgelerde mevzilerini tahkim etmeye ve saldırı planlarını güncellemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin ABD yönetiminin alacağı kararı beklediğine dikkat çeken haberde, Washington'daki gelişmelere bağlı olarak durumun hızla değişebileceği vurgulandı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 390 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA