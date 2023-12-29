Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 3'ü ağır 15 askerinin daha yaralandığını açıkladı. 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 502'ye yükseldi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki askeri zayiata ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda aralarında subayların da olduğu 15 İsrail askerinin daha yaralandığı kaydedildi.

ÖLDÜRÜLEN İSRAİL ASKERLERİNİN SAYISI 502'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun son verilerine göre, kara harekatının başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 209'unun durumu ağır olmak üzere 936'ya yükselirken, toplam yaralı sayısı ise 344'ü ağır olmak üzere 2 bin 180'e ulaştı. Öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.

İSRAİL'İN ŞİDDETLİ SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan; İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki El-Fehhari bölgesinde El-Amuri ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Refah şehrinde ise bir Filistinlinin evinin hedef alınması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirirken, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda da Diyab ailesinin evini bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 21 BİN 507

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'na da bir dizi hava saldırısı düzenledi. Kamptaki Ez-Zaferan Cami'nin yanı sıra en az iki evin hedef alındığı hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti. Son açıklamalara göre; İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi.