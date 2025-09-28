İsrail Ordusu Gazze'de Mekke Binasını Vurdu

İsrail ordusu, işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentinde bulunan Mekke isimli çok katlı bir binayı vurdu.

İsrail savaş uçakları, Filistinlileri güneye sürmek için Gazze kentinde özellikle çok sayıda ailenin yaşadığı çok katlı yüksek binaları yıkmaya devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesinde bir binanın vurulacağını duyurmasının ardından saldırı gerçekleşti.

Güney Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş çok sayıda ailenin barındığı, etrafında da yüzlerce çadırın bulunduğu Mekke binası İsrail uçakları tarafından hedef alındı.

Saldırının olduğu mekandan dumanlar yükseldiği belirtildi.

Adraee daha önce yaptığı açıklamada, "Rimal ve Sabra mahalleleri, liman bölgesi ve Beyrut Caddesinde kırmızıyla işaretli bir bina ve bu binaya yakın çadırlardaki" Filistinliler için tahliye emri yayınlamıştı.

Binanın içinde ve çevresinde Hamas unsurlarının olduğu iddiasıyla kısa süre içinde saldırı düzenleneceğini belirten Adraee, Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

Gazze'de güvenli yer bulunmuyor

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etmek için orada yaşayan Filistinlileri güneye ve orta kesime sürmeye çalışıyor. Bunu da silah ve bombardıman zoruyla yapıyor.

Bombardımandan kaçan Filistinlilerden bir kısmı güneye göç ediyor ancak orada da saldırıların hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in 11 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki kentlere 133 saldırı düzenlediği ve 1903 Filistinliyi öldürdüğü, bunun da Gazze'de güvenli yer olmadığını gösterdiği belirtilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.