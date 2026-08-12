Haberler

İsrail'den Batı Şeria'ya ek piyade taburu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Nablus'un Kusra beldesinde iki Filistinli ailenin evlerinin çevresine kaçak yerleşim noktası kurulması sonrası bölgeye düzenli bir piyade taburu gönderilmesi talimatı verdi. Filistinli aileler 3 gündür evlerinde mahsur kalmış durumda.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde iki Filistinli ailenin evlerinin çevresine kaçak yerleşim noktası kurmasının ardından bölgeye düzenli bir piyade taburu gönderilmesi talimatını verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in bazı ordu komutanlarıyla Kusra'daki gelişmelere ilişkin durum değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Zamir'in bölgede düzen ve operasyonel kontrolü güçlendirmek ve ciddi olayların tekrarlanmasını önlemek için çalışmaların sürdürülmesi talimatını verdiği aktarıldı.

Bu kapsamda bölgeye ilave bir düzenli piyade taburu gönderilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi verildi.

Kusra'da Filistinli aileler 3 gündür evlerinde mahsur

Kusra'da 3 Filistinli aile, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlerine ulaşımı sağlayan yolu çadır kurarak kapatması nedeniyle 3 gündür dış dünyayla bağlantıları kesilmiş halde yaşıyor.

Bölge sakinlerine göre söz konusu adım, aileleri evlerini terk etmeye zorlamayı amaçlıyor.

Evinde mahsur kalan Filistinlilerden Yusuf Abdusselam, AA muhabirine, kendisiyle birlikte kardeşi, anne ve babası ile diğer akrabalarının da 3 gündür evlerinden çıkamadığını, yiyecek ve temel ihtiyaçlarını temin edemediklerini söyledi.

Abdusselam, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlere ulaşımı sağlayan yola çadırlar kurarak bölge sakinlerini beldenin geri kalanından izole ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun gece saatlerinde çadırlardan birini kaldırdığını ifade eden Abdusselam ancak daha sonra yaklaşık 200 kişinin bölgede toplanarak yolu taşlarla kapattığını kaydetti.

Abdusselam, bu durumun ailelerde evlerinin basılacağı ya da saldırıya uğrayacakları endişesine yol açtığını belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kendilerini evlerinden çıkararak evlerine el koymak istediğini söyledi.

Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti

17 yıllık hikaye bitti: İstifa edenler kervanına İmamoğlu da katıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı

Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar bakın ne çıktı
Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü

Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi

MHP 'Yasa kapsamında' dedi, Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verildi
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı